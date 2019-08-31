هواوي ترد على تصريح جوجل: سنستمر بنظام أندرويد

أكدت عملاق التكنولوجيا الأمريكية جوجل "Google"، أن هواتف هواوي الصينية من سلسلة ميت 30 "Huawei Mate 30" لن تتضمن لدى طرحها إصدارا مرخصا من نظام التشغيل المملوك لها أندرويد أو أي من تطبيقاته الملحقة.



ووفقا لما ذكره موقع "androidauthority" التقني، فإن شركة هواوي تنوى إطلاق هاتفي هواوى نوفا 5T "Huawei Nova 5T"، وهاتف هواوى Y9 S "Huawei Y9 S" رسميا قبل نهاية عام 2019 في جنوب أفريقيا وبعض الدول الأخرى، وأكدت الشركة أن تلك الهواتف ستظل مدعومة بنظام التشغيل أندرويد من جوجل.



ولم تحدد شركة "هواوى" مصير سلسلة هواتف "Huawei Mate 30"، الذى من المقرر إطلاقه في 18 سبتمبر المقبل إذا كان سيتم إصداره بنظام التشغيل أندرويد أما لا.



وأوضحت "هواواى" أنه سيبقى لدى مستخدميها إمكانية النفاذ إلى متجر التطبيقات "جوجل بلاي" المملوك لـ"جوجل" من خلال هذه الهواتف الجديدة، ما يتيح لأصحابها أن استخدام تطبيقات "جوجل" المعروفة.



ولن يتم إطلاق هواتف "هواوى" الجديدة في البلدان التى يسيري عليها الحظر الأمريكى والمقاطعة لمنتجات الشركة، بعد إدراج "هواوي" في قائمة الشركات الأجنبية التي يحظر على المجموعات الأمريكية تبادل التكنولوجيا معها.



من جهتها، أكدت المجموعة الصينية أن هاتفي "هواوى نوفا 5T" و"هواوى Y9 S" ستستمر في استخدام أندرويد والتطبيقات الخاصة بـ"جوجل"، لأنها لا تزال في مدة السماح التى حصلت عليها خلال اتفاقية جديدة الأسبوع الماضى من وزارة التجارة في الولايات المتحدة، تسمح لها بتمديد فترة السماح مرة أخرى لمدة ثلاثة أشهر، حتى تستطيع الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة والدعم لعملائها، بما في ذلك الحصول على تصحيحات أو تحديثات البرامج لهواتفها الحالية العاملة بنظام التشغيل أندرويد.

