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20 طنا.. شاهد رئيس دولة يشارك في حصاد البطيخ

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:36 م
بطيخ - أرشيفية
بطيخ - أرشيفية
شيرين عادل
عرضت فضائية الآن، تقريرا بعنوان رئيس بيلاروسيا يشارك في جمع البطيخ.

وأظهر التقرير، قيام مشاركة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في جمع البطيخ في حديقة خارج العاصمة مينسك.

وذكرت وسائل الإعلام البيلاروسية، أن 20 طنًا من البطيخ تم جمعها من قبل فريق الرئيس من أصل حوالي 500 طن من المحصول المتوقع في جميع أنحاء البلاد.

وتقع بيلا روسيا في مركز القارة الأوروبية، وتشكل السهول المساحات الأكبر منها، وتمتد على شكل حقول وغابات شبيهة بتلك التي ألهمت قصص الأساطير الجميلة.

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