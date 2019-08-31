هيثم شاكر: الإحساس المعيار الوحيد في اختياري لـ الأغاني.. فيديو

أكد الفنان هيثم شاكر أن هناك معايير يختار على أساسها الأغنية لضمها بأي ألبوم غنائي له وقال: "أهم شيء بالنسبة لي الإحساس، فلابد أن أشعر بكلمات ولحن الأغنية قبل ضمها للألبوم".





وأضاف هيثم شاكر خلال استضافته في ندوة نظمها "صدى البلد": "البعض يتعجب من استغراقي وقتا طويلا خلال التحضير للألبوم وهذا أمر طبيعي ، لأنني أختار بدقة شديدة ولا أضم سوى الأغاني التي تلمسني وأشعر أنها تشبهني".





يذكر أن هيثم شاكر أطلق ألبوم "معرفة قديمة" بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر.





ويضم الألبوم 14 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك.



