أحمد بدران: نقل مسلة رمسيس الثاني لـ التحرير اعتزازا بالآثار المصرية .. فيديو

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن تجميل ميدان التحرير أو تجميل القاهرة بصفة عامة هو توجه عام تقوم به القيادة السياسية.



وأضاف "بدران" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم السبت، أن المتحف المصري من أعرق المتاحف في مصر، مشيرًا إلى أنه من ضمن أعمال التطوير الخاصة بميدان التحرير نقل مسلة رمسيس الثاني إلى الميدان.



وأوضح "بدران" أن المسلة يبلغ طولها حوالي 19 مترا، على ان تتوسط الميدان، مشيرًا إلى أن القاهرة العظيمة كان لابد أن تحظى في ميادينها بوجود مسلات كباقي دول العالم كنوع من الاعتزاز بالآثار المصرية.



وأفاد "بدران" بأن المسلات في مصر القديمة كانت تقام في أماكن عامة وليس داخل المعابد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمر بالعصر الذهبي لها في الاهتمام بالآثار المصرية والتراث.

