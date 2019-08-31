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أخبار البلد

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:25 م
صدى البلد
قسم الأخبار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018.

وتنص اللائحة، التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، السبت، على أن تتولى الهيئة إدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري رشيد.

وللهيئة أن تتخذ جميع القرارات، وتجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إجراء حصر شامل لجميع المؤسسات الإعلامية العامة ولجميع أصولها وموجوداتها المستغلة وغير المستغلة، ووضع وتنفيذ خطة لتنميتها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بأفضل السبل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات المؤسسات الإعلامية العامة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وضمان التزام هذه المؤسسات بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.

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