كنت وحشانى جدا.. هبة مجدى لـ فاطمة ناصر بعد عودتها لعرض الملك لير

نشرت الفنانة هبة مجدى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" من كواليس مسرحية "الملك لير".





ظهرت هبة مجدى في الصورة برفقة الفنانة فاطمة ناصر.





وعلقت هبة مجدى على الصورة، "حبيبتى فاطمة كنتى وحشانى جدا و نورتى العرض".





وتفاعل متابعو هبة مجدى مع الصورة، وعلق بعضهم " قمرات ، مسرحية تحفة ، ربنا يحفظوا ".



