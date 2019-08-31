كنت وحشانى جدا.. هبة مجدى لـ فاطمة ناصر بعد عودتها لعرض الملك لير

نشرت الفنانة هبة مجدى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" من كواليس مسرحية "الملك لير".
ظهرت هبة مجدى في الصورة برفقة الفنانة فاطمة ناصر.
وعلقت هبة مجدى على الصورة، "حبيبتى فاطمة كنتى وحشانى جدا و نورتى العرض".
وتفاعل متابعو هبة مجدى مع الصورة، وعلق بعضهم " قمرات ، مسرحية تحفة ، ربنا يحفظوا ".
يذكر أن "الملك لير" تعد ثانى مشاركات الفنانة هبة مجدي المسرحية امام النجم يحيى الفخرانى بعد مسرحية "ليلة من الف ليلة و ليلة" و التى عرضت لمدة ٣ سنوات على خشبة المسرح القومى بالعتبة وشاركها البطولة زوجهها المطرب محمد محسن.