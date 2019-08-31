6 نقابات عمالية مصرية تشارك في ملتقى دعم سوريا

أعلن التكامل النقابي العمالي المكون من 6 نقابات عمالية عامة تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن مشاركته في فعاليات "الملتقى النقابي الدولي للتضامن مع شعب وعمال سوريا لكسر الحصار الاقتصادي ورفض التدخلات الإمبريالية"، والذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على مدار يومي 8 و9 أغسطس 2019.



وأكد التكامل النقابي العمالي الذي يضم نقابات الغزل والنسيج والزراعة والصناعات الغذائية والنقل البحري والمناجم والمحاجر والصحافة والطباعة والإعلام في بيان له اليوم، السبت، أن دعم سوريا الشقيقة واجب عروبي ووطني في مواجهة الغطرسة والمؤامرة الدولية بقيادة أمريكا وإسرائيل وحلفائهما في الداخل والخارج والذين يحاولوا إنتزاع سوريا من حضن أمتها العربية.



وقال والذي تمثل قياداته أيضا اتحادات مهنية تابعة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب: "إننا جميعا نعلم أن الدولة السورية تدفع ثمن صمودها الوطني ضد محاولات تفتيتها وتمزيقها ومواقفها العروبية الثابتة والتي انحازت من خلالها لكل القضايا العربية الوطنية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وممارساته التعسفية".



ودعا كل المنظمات المعنية عربيا ودوليا إلى التضامن والوقوف مع الحق السوري ورفض الحصار المفروض عليها من جانب بعض الدول الراعية للإرهاب.



وأنهى بيانه بمطالبته لكل المشاركين في هذا المحفل المرتقب بدعم العمال السوريين في قضيتهم، والتنسيق معهم من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا في الأنشطة المختلفة، وعملية الإعمار.