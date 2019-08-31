مزودة بـGPS ومقياس نبض.. أفضل الساعات الذكية الرياضية لعام 2019

إذا كنت من محبي الركض كل صباح، أو بدأت للتو ممارسة هذه الرياضة المهمة، فيجب عليك اقتناء ساعة ذكية، حيث إنها أداة مثالية لتتبع تقدمك باستمرار والتخطيط لساعات ركضك كل يوم، ويعرض موقع "أندرويد بيت" قائمة بأفضل الساعات للعدائين باسعار مختلفة تبدأ من 150 دولار حتى 400 دولار، واخترنا أن نعرض مجموعة الساعات التي تأتي بسعر أقل من 200 دولار.



أفضل ساعات لتتبع الركض بأقل من 200 دولار:



Withings Move ECG



تم إطلاق The Withings Move ECG، في معرض CES 2019 في لاس فيجاس، وتتميز هذه الساعة بالكثير من الإمكانيات؛ حيث إنها قادرة على تسجيل رسم القلب الكهربائي، ومع هذه الميزة، تأمل Withings أن تتغلب على ساعات "أبل" السلسلة الرابعة Apple Watch Series 4، وهي بالفعل تتغلب عليها فيما يتعلق بالسعر، حيث تأتي هذه الساعة مقابل 140 دولارًا فقط.



يتم تشغيل هذه الساعة عبر الاتصال بتقنية الـ بلوتوث، كما أن لها عمر بطارية يصل حتى 12 شهرًا!



TomTom Spark 3



يمكنك الاعتماد على TomTom Spark 3 لتتبع طرق الركض الخاصة بك بدقة، كما تحتوي على ميزة Route Exploration، والتي تتيح لك تحميل مسارات الـ GPX، وتأتي ساعة TomTom Spark 3 بسعر 124 دولارا.



يتم تسغيل هذه الساعة عبر الاتصال بتقنية الـ بلوتوث، كما أن لها عمر بطارية يستمر حتى 11 ساعة.



Samsung Gear Fit2



تعد ساعة Samsung Gear Fit 2 واحدة من الساعات التي تأتي بتكلفة معقولة والتي تعمل على أساسيات جيدة، وتتميز هذه الساعة الذكية بشاشة AMOLED منحنية، وجهاز استشعار النبض ومشغل MP3 مدمج، كما أنها محمية ضد الماء والغبار.



وتعد Fit 2، إحدى الساعات الأكثر أناقة، وقد تفتقر هذه الساعة إلى بعض الميزات المتقدمة للعدائين المتمرسين، ولكن بالنسبة للعدائين غير الرسميين، فهي أداة تتبع بسيطة وفعالة.



يتم تشغيل هذه الساعة عبر الاتصال بتقنية الـ بلوتوث، كما أن لها عمر بطارية يصل حتى 3 أيام!