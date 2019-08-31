كارثة أضاعت مجهود 4 سنوات للطلاب.. من وقع بروتوكول التعليم المفتوح بجامعة دمنهور؟

نفى الدكتور عادل البنا، عميد كلية التربية بجامعة دمنهور سابقا، قيامه بتوقيع أى برتوكولات مع جامعة الزقازيق خاصة بالتعليم المفتوح أو غيره، مؤكدا أن هذا عار تماما عن الصحة.



وقال الدكتور عادل البنا، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن فترة عمادته الثانية لكلية التربية بجامعة دمنهور انتهت بتاريخ "١٤ / ٩ / ٢٠١٥م" ولم يكن هناك أي بروتوكول قد وقع بين جامعة دمنهور وجامعة الزقازيق، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن توقيع مثل هذه البرتوكولات يكون بين الجامعتين من خلال رؤساء الجامعات المعنية.



وأوضح عميد كلية التربية بجامعة دمنهور سابقا أن توقيع البروتوكول تم عقب انتهاء فترة عمادته لكلية التربية جامعة دمنهور في ١٤ / ٩/ ٢٠١٥ وبالتالي لم يكن في موقع مسئولية لمتابعة تنفيذ هذا البرتوكول، لافتا إلى أن هناك مدراء لمركز للتعليم المفتوح بالجامعتين ومدراء تنفيذيين ومنسقين على مستوى الكليات مسئولين بصفة رسمية وبحكم وظائفهم ومواقعهم عن متابعة التنفيذ خلال فترة دراسة هؤلاء الطلاب الملتحقين بالبرنامج بجامعة الزقازيق كجامعة مستضيفة للبرنامج وفقا لبرتوكول التعاون المبرم بتوقيع رئيسى الجامعتين، وذلك في الفترة التي بدأت فيها الدراسة عقب انتهاء فترة عمادته في ١٤ / ٩/٢٠١٥م.



وكان طلاب برنامج التعليم المفتوح بكلية التربية جامعة دمنهور، فرع الزقازيق، تقدموا بطلب لاستخراج شهادات الليسانس بعد إنهاء دراستهم لمدة أربع سنوات بجامعة الزقازيق، لمخاطبة إدارة كلية التربية جامعة دمنهور لشئون الطلاب بوحدة التعليم المفتوح بالكلية وإدارة الجامعة، ففوجئوا بأن الكلية ليس لديها قاعدة بيانات أو ملفات أو أي مستندات أو مادة علمية أو امتحانات أو نتائج خاصة بالطلاب خلال السنوات السابقة، مما أثار الشك والريبة في وجود تلاعب في قاعدة البيانات من خلال إضافة أسماء جديدة.



وقال الطلاب إن الدكتور عادل السعيد البنا، عميد كلية التربية الأسبق، أبرم برتوكول تعاون بين كلية التربية وجامعة الزقازيق لبرنامج التعليم المفتوح منذ أربع سنوات، دون أن توجد أي مستندات أوملفات خاصة بهذا البرنامج، وطالب المتضررون بفتح تحقيق فى هذه الواقعة حفاظا على مستقبلهم.