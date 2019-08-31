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تعليم

الكعب مابيتلبسش هنا.. نصائح الطلاب القدامى لـ أولى جامعة

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:10 م
صدى البلد
ياسمين سامي
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تداول طلاب الجامعات القدامي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض النصائح للطلاب الجدد قبل الالتحاق بالجامعة.

وقال الطلاب القدامي في منشور: البس أي طقم قديم عندك مش لازم طقم جديد وبلاش اكسسورات كتير وكفاية الساعة، وماتلبسش نظارة الشمس جوه الكلية.

فيما علقت الفتيات: الكعب مابيتلبسش في الجامعة، وبلاش الهدوم اللي فيها ترتر او ستان، والميك اب بيبقى هادي او من غير خالص، وابعدى عن الالوان النيون والفيزون وحاولي تبقى طبيعية، وابتعدي عن الروج الأحمر والفوشيا".

وعن الادوات المستخدمة في المحاضرات، أكد بعض الطلاب ضرورة احضار كشكول و قلم فقط، مع ضرورة حضور جميع المحاضرات لتحصيل الدراجات.

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