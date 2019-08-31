اختتام دورات المستوى الاحترافي لبرنامج التميز بمركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج

اختتم مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج فعاليات دورات المستوي الاحترافي من برنامج التميز في ضمان الجودة والاعتماد والالتحاق بسوق العمل، والتي تتناول موضوعات التكنولوجيا والإبداع فى مؤسسات التعليم قبل الجامعي في ضوء معايير ضمان الجودة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.





وقال إن ضمان جودة التعلم أصبحت لغة عالمية مشتركة للتعاون بين المؤسسة والمجتمع والمسؤولين، وآلية لتطوير وتجديد وتحسين مخرجات العملية التعليمية، وأحد أهم المداخل التي تشجع على التفكير الناقد والإبداع والابتكار وإنتاج جيل مؤهل وقادر على البناء والعطاء .





وأوضح عزيز، أنه انطلاقاََ من رؤية مصر 2030، وتعاطياََ مع المستجدات المتسارعة، فقد بدأت الجامعة خلال الفترة الماضية في عدة مسارات تكاملية لتطوير التعليم، وذلك من خلال ما قدمه مركز ضمان الجودة من دورات وبرامج تدريبية متخصصة ومميزة، تهدف بشكل أساسي إلى إنتاج وخلق كفاءات قادرة على المنافسة في سوق العمل، من خلال امتلاكها لمجموعة من المهارات والخبرات في مجال ضمان الجودة.



