اختتام دورات المستوى الاحترافي لبرنامج التميز بمركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج

اختتم مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج فعاليات دورات المستوي الاحترافي من برنامج التميز في ضمان الجودة والاعتماد والالتحاق بسوق العمل، والتي تتناول موضوعات التكنولوجيا والإبداع فى مؤسسات التعليم قبل الجامعي في ضوء معايير ضمان الجودة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.
وقال إن ضمان جودة التعلم أصبحت لغة عالمية مشتركة للتعاون بين المؤسسة والمجتمع والمسؤولين، وآلية لتطوير وتجديد وتحسين مخرجات العملية التعليمية، وأحد أهم المداخل التي تشجع على التفكير الناقد والإبداع والابتكار وإنتاج جيل مؤهل وقادر على البناء والعطاء .
وأوضح عزيز، أنه انطلاقاََ من رؤية مصر 2030، وتعاطياََ مع المستجدات المتسارعة، فقد بدأت الجامعة خلال الفترة الماضية في عدة مسارات تكاملية لتطوير التعليم، وذلك من خلال ما قدمه مركز ضمان الجودة من دورات وبرامج تدريبية متخصصة ومميزة، تهدف بشكل أساسي إلى إنتاج وخلق كفاءات قادرة على المنافسة في سوق العمل، من خلال امتلاكها لمجموعة من المهارات والخبرات في مجال ضمان الجودة.
كما أكد الدكتور أيمن عبد الحميد مدير المركز، أن المركز مستمر في تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة ببرنامج التميز في ضمان الجودة و الإعتماد، والتي خصصت للمعلمين والخريجين والطلاب والباحثين عن وظائف في مجال التعليم، مضيفًا أن المتدربين نجحوا في اجتياز دورات برنامج التميز كاملة، حيث شارك اليوم ٢٣ متدرب في الدورة السادسة والنهائية بالمستوي الاحترافي من البرنامج، والتي ارتكزت علي محورين من أهم المحاور في العملية التعليمية وهما التطبيقات التكنولوجية واستراتيجيات الإبداع لمواكبة التكنولوجيا الرقمية والتنافسية العالمية في مجال التعليم، كما تضمنت الدورة العديد من ورش العمل والتدريبات العملية على بعض التطبيقات التكنولوجية في مجال التعليم، بالإضافة إلي التدريب علي استراتيجيات الإبداع وكيفية تطبيقها.