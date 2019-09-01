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انطلاق أولى اجتماعات مبادرة الوفد مع المرأة ..اليوم

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:56 ص
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصى
تطلق مبادرة "الوفد مع المرأة" أولى اجتماعاتها، اليوم الأحد ، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر حزب الوفد الرئيسي في بولس حنا بالدقي.

ويُفتح باب الحضور لأولى اجتماعات المبادرة أمام عضوات اللجنة النوعية للمرأة في حزب الوفد، واتحاد المرأة الوفدية، وأعضاء لجنة المرأة في المحافظات، وكل مرأة وفدية بوجه عام، على أن يقتصر الحديث على اللجنة العامة للمرأة في محافظة الغربية.

وتستقبل لجنة المرأة في حزب الوفد بالغربية أولى زيارات المبادرة، والمتوقع لها أن تحقق نجاحًا غير مسبوق، على أن تنطلق في باقي المحافظات المحدد لها كمرحلة أولى، وهي: "والشرقية والدقهلية والمنوفية والقليوبية ودمياط"، تباعًا.

وفكرة حملة الوفد مع المرأة هي استكمالا للحملة الرئيسية "الوفد مع الناس"؛ تنفيذا لرؤية الدكتورة أميرة أبو شقة المنسق العام للمبادرة، في مجال دعم المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.

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