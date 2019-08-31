نقابة الأسنان: مؤتمر EDSIC 2019 يواكب استراتيجية مصر 2030 لتطوير القطاع الطبي

قال الدكتور مجدى بيومي وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان عضو بورد المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان "EDSIC 2019"، إن المؤتمر المُقرر افتتاح فعالياته الثلاثاء المقبل، 3 سبتمبر 2019، يهدف إلى دعم تطوير وتدريب أطباء الأسنان، على أحدث الصيحات العالمية في مجال طب الأسنان، وتقديم الخدمات الطبية، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، من خلال رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمريض، بأقل تكلفة، حيث يضم العديد من المحاضرات وورش العمل فى كافة التخصصات، مثل: الليزر وعلاجات اللثة، الحشوات التجميلية، طب أسنان الأطفال، التقويم، وغيرهم.





وأضاف الدكتور مجدى بيومي، أنه من المقرر أن عقد حوار مجتمعى، على هامش فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر، الجمعة 6 سبتمبر المقبل، مع الجهات المشاركة فى رسم خريطة طب الأسنان، سواء من المجلس الأعلى للجامعات، أو عمداء الكليات، وعمداء الكليات التى تم إنشائها بعد 2013، والتى تم اتخاذ قرارات بالجمعية العمومية خاصة بعدم الاعتراف بخريجيها، وذلك لمحاولة وضع خطة للتغلب على مشكلة زيادة أعداد أطباء الأسنان، وعدم قيد خريجي بعض الكليات، وكيفية تخريج أطباء ذات كفاءة.





ووصف الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، عضو بورد المؤتمر، الدورة الخامسة بـ"مؤتمر الشعب"، حيث يمس كل احتياجات أطباء الأسنان، من تقديم كورسات تقدم مواد علمية بشكل مبسط ودقيق، موضحا أن الكليات تدرس أساسيات طب الأسنان فقط، مما يعنى أن الطبيب فى حاجه بشكل مستمر إلى التدريب لاكتساب الخبرات، وهو ما يتيحه المؤتمر لتطوير مهارات الأطباء، والابتعاد عن "الخرافات الطبية".