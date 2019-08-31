نقابة الأسنان: مؤتمر EDSIC 2019 يواكب استراتيجية مصر 2030 لتطوير القطاع الطبي

قال الدكتور مجدى بيومي وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان عضو بورد المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان "EDSIC 2019"، إن المؤتمر المُقرر افتتاح فعالياته الثلاثاء المقبل، 3 سبتمبر 2019، يهدف إلى دعم تطوير وتدريب أطباء الأسنان، على أحدث الصيحات العالمية في مجال طب الأسنان، وتقديم الخدمات الطبية، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، من خلال رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمريض، بأقل تكلفة، حيث يضم العديد من المحاضرات وورش العمل فى كافة التخصصات، مثل: الليزر وعلاجات اللثة، الحشوات التجميلية، طب أسنان الأطفال، التقويم، وغيرهم.
وأضاف الدكتور مجدى بيومي، أنه من المقرر أن عقد حوار مجتمعى، على هامش فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر، الجمعة 6 سبتمبر المقبل، مع الجهات المشاركة فى رسم خريطة طب الأسنان، سواء من المجلس الأعلى للجامعات، أو عمداء الكليات، وعمداء الكليات التى تم إنشائها بعد 2013، والتى تم اتخاذ قرارات بالجمعية العمومية خاصة بعدم الاعتراف بخريجيها، وذلك لمحاولة وضع خطة للتغلب على مشكلة زيادة أعداد أطباء الأسنان، وعدم قيد خريجي بعض الكليات، وكيفية تخريج أطباء ذات كفاءة.
ووصف الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، عضو بورد المؤتمر، الدورة الخامسة بـ"مؤتمر الشعب"، حيث يمس كل احتياجات أطباء الأسنان، من تقديم كورسات تقدم مواد علمية بشكل مبسط ودقيق، موضحا أن الكليات تدرس أساسيات طب الأسنان فقط، مما يعنى أن الطبيب فى حاجه بشكل مستمر إلى التدريب لاكتساب الخبرات، وهو ما يتيحه المؤتمر لتطوير مهارات الأطباء، والابتعاد عن "الخرافات الطبية".
وأوضح: تم مراعاة أن يكون المؤتمر لكافة الأطباء بمختلف المستويات والامكانيات، فقد تم تخصيص 100 دعوة للأطباء، و50 طالب أيضا، انطلاقا من مسئولية النقابة المجتمعية حيال أعضائها، بالإضافة إلى الحرص على إتاحة مستلزمات العيادات والأدوات من شركات مختلفة
فى سياق مُتصل، قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، سكرتير عام المؤتمر، إن النقابة وجهت دعوة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ونائبه، والدكتورة أمانى خليفة مديرالإدارة المركزية لطب الأسنان، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وعمداء الكليات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ونوابه، لحضور حفل افتتاح المؤتمر.
من جانبه قال الدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد لنقابة أطباء الأسنان، سكرتير عام مساعد المؤتمر الدولى الخامس للنقابة، إن المؤتمر يضم أكثر من 100 محاضرة، على مدار 3 أيام، "4-6 سبتمبر 2019"، بمشاركة محاضرين من 15 دولة، وأكثر من 22 ورشة عمل، وأضخم معرض لشركات أجهزة ومستلزمات طب الأسنان لأكثر من 90 شركة.
وأوضح الدكتور هشام عبد الناصر أنه سيتم عمل محاضرات باسم "لايف شو"، خاصة بعلاج بعض المرضى عمليا، ومن المقرر أن يتم ذلك فى مجال طب الأسنان الحديث "التجميل"، خلال اليوم الأول للمؤتمر، وعلاج العصب بالميكروسكوب فى اليوم الثانى، واليوم الأخير سيتناول القشور والعدسات.
ولفت إلى أنه سيتم عمل محاضرات باسم "لايف شو"، خاصة بعلاج بعض المرضى عمليا، ومن المقرر أن يتم ذلك فى مجال طب الأسنان الحديث "التجميل"، خلال اليوم الأول للمؤتمر، وعلاج العصب بالميكروسكوب فى اليوم الثانى، واليوم الأخير سيتناول القشور والعدسات.
وأشار الدكتور محمد علاء عضو مجلس نقابة الأسنان، المدير التنفيذى للمؤتمر، إلى أنه سيتم أول ملتقى لشباب أطباء الأسنان، لكل الأطباء المهتمين بتطوير المهنة و مناقشة الأداء النقابى خلال جميع أيام المؤتمر، بجانب "الإيدزيك كلوب"، والمعنى بعرض حالات صعبة للأطباء، تم علاجها، ومناقشة أساليب العلاج، وسيتم منح الجوائز لأحسن ٣ تقييمات تم عرضها خلال طوال أيام المؤتمر، كما سيتم تخصيص محاضرات للأطفال من أبناء الأطباء المشاركين بالمؤتمر، حيث سيتم منحهم مجموعة من المعلومات الخاصة بطب الأسنان، وأهمية العناية بها.