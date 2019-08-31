فيديوجراف | مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر الأفضل في بلجيكا 2017

مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر، أثار حالة من الجدل عقب تعاقد إدارة النادي الأهلي معه لتولي مهام تدريب الفريق الأول.





مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر له تاريخ في عالم تدريب كرة القدم، إلا أن إنجازاته محدودة وخالفت توقعات جماهير القلعة الحمراء.





رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد، تعد أكبر إنجازاته التي حققها كانت مع فريق أندرلخت البلجيكي الذي قاده للحصول على بطولتي الدوري وكأس السوبر البلجيكي، وحصل مع الفريق على جائزة أفضل مدرب في بلجيكا عام 2017.



