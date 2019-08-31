الجمهور يتضامن مع عرض سوبيبور بعد حجبه من جوائز المهرجان القومي

قررت إدارة مهرجان المسرح القومي في دورته الـ 12 بحجب عرض "سوبيبور" من جوائز المهرجان، بعد إتهام العرض بالدفاع عن الصهيونية، وهو عرض لفريق كلية التجارة بجامعة عين شمس.



وتضامن الجمهور مع العرض والفريق المشارك به بعد صدور هذا القرار، حيث أكد رواد السوشيال ميديا أن العرض كان يدافع عن القضية الفلسطينية، وأنه طالب بالإنسانية قبل أي شيء، كما أن العرض طرح سؤلًا بديهيًا وهو "كيف لمن ذاق العذاب أن يذيقه لغيره؟" فكيف لليهود الذين عذبهم هتلر أن تقوم سلالتهم بتعذيب الفلسطينيين، بل وأكدوا إنه يستحق الجائزة الأولى في المهرجان، وذلك مع تفعيل هاشتاج #سوبيبور_ضد_الدم".



بينما دافع أيضًا الفنان محمد جمعة عن العرض حيث قال : "لأني خضت تجربة التحكيم في عدة مهرجانات .. أدرك مدى صعوبة الاختيار .. يحزنني ان عرض من العروض التى ترقى لمصاف العروض العالمية لم يحظى بأي جوائز .. وهو عرض سوبيبور لطلبة كلية التجارة جامعة عين شمس الحاصل علي الجائزة الأولي في مهرجان الجامعه .. ولكن لأني شاهدت هذا العمل العظيم ارجو ان تكون كلماتي لكم اعترافا بقيمة ما قدمتموه .. مؤلف ومخرج هذا العمل في يوم من الأيام سيكون من أهم فناني المسرح في مصر .. فريق العمل أنتم أبطال بمعنى الكلمة .. شكرا لكم جميعا أرجو ان تصلكم رسالتي".



"سوبيبور" بطولة مجموعة من شباب فريق كلية تجارة عين شمس، منهم حسن خالد، وهاجر كمال، وخالد مانشي، وتصحيح لغوي زياد هاني كمال، وإعداد موسيقي عمرو صلاح، وماكياج نادين أشرف، وأشرقت مدكور، وملابس أميرة صابر، وتعبير ودراما حركية هاني فاروق، وديكور محمد أبو الحسن، وإضاءة محمد جبر، ومخرجون منفذون فادي أحمد، مصطفى رأفت، زياد هاني كمال، مخرجون مساعدون مصطفى طلعت، ومحمد عبدالله، وحسن خالد، والعرض من تأليف وإخراج محمد زكي.