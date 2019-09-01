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برلمان

نائبة: مشاركة الرئيس فى المؤتمرات الدولية يرفع اسم مصر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:00 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
أشادت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تيكاد 7، في مدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس.

وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشاركة الرئيس السيسى فى أى مؤتمرات دولية سيكون له تأثير إيجابى على رفع اسم مصر عالميا ، كما أنها تعتبر تتويج لمجهود ضخم للرئيس والحكومة ومجلس النواب.

وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن وجود مصر فى مثل المؤتمرات الدولية جاء نتيجة لسلسلة من الزيارات الخارجية للرئيس السيسى ومجهود غير عادى منه كلل بالنجاح، ما ساهم فى وضع بصمة لمصر فى المحافل الدولية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الافريقي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي قمة «التيكاد7 » التي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الافريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار" بمدينة يوكوهاما اليابانية.

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