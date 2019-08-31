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رياضة

ع الدواق .. تعليق نبيل الحلفاوى على اختيار المدير الفنى الجديد للأهلى

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:30 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
القسم الميدانى
علق الفنان نبيل الحلفاوى عبر تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على اختيار المدير الفنى الجديد للأهلى.

وقال نبيل الحلفاوى: "مبدئيا.. نرحب به وندعمه ونخليه يحس بحجم ووزن الأهلي وجمهوره العظيم".

وأضاف نبيل قائلا: "أما عن رأيي فنيا فكما كتبت أمس المهم مدى التوافق وهذا لا يتضح إلا عمليا زي الجواز كده، الخلاصة بالتعبير الشعبي:ع الدواق".

وعلق عدد من متابعى نبيل الحلفاوى على التعاقد مع المدرب الجديد للاهلى، قائلين:
كل الدعم للمدرب الجديد احكموا عليه بعد ما نشوف شغله
ايوه علي الدواق ، المهم الناس تدعم الجهاز وتعطيه الثقة علشان يعرف يتعامل مع اللاعيبه 
يعني حضرتك هتفضل نجرب وندعم كده لحد أمتي احنا زهقنا بجد
حضرتك الاهلي مش حقل تجارب للمدربين المتواضعين.

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