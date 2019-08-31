ع الدواق .. تعليق نبيل الحلفاوى على اختيار المدير الفنى الجديد للأهلى

علق الفنان نبيل الحلفاوى عبر تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على اختيار المدير الفنى الجديد للأهلى.





وقال نبيل الحلفاوى: "مبدئيا.. نرحب به وندعمه ونخليه يحس بحجم ووزن الأهلي وجمهوره العظيم".





وأضاف نبيل قائلا: "أما عن رأيي فنيا فكما كتبت أمس المهم مدى التوافق وهذا لا يتضح إلا عمليا زي الجواز كده، الخلاصة بالتعبير الشعبي:ع الدواق".





وعلق عدد من متابعى نبيل الحلفاوى على التعاقد مع المدرب الجديد للاهلى، قائلين:

كل الدعم للمدرب الجديد احكموا عليه بعد ما نشوف شغله

ايوه علي الدواق ، المهم الناس تدعم الجهاز وتعطيه الثقة علشان يعرف يتعامل مع اللاعيبه

يعني حضرتك هتفضل نجرب وندعم كده لحد أمتي احنا زهقنا بجد