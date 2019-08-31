تسببت في إجلاء 4 أسر .. ألمانيا تنجح في الامساك بـ كوبرا هددت شوارعها

قامت السلطات الألمانية، بتكثيف قواتها للإمساك بأفعى كوبرا أثارت الذعر بين المواطنين منذ أسبوع وتسببت في إجلاء 4 أسر.



وحسب ما ورد في "سكاي نيوز"، أن حالة الذعر في بلدية هيرينيه الألمانية بعدما أعلنت السلطات أنها أمسكت بالأفعى شديدة السمية التي هربت من مالكها في الأسبوع الماضي.



كما أوضحت السلطات، أن الأفعى الآن في قبضتها وجار البحث عن أي أفاعي أخرى لتأمين المواطنين والحياة في سلام وأمان فيما بعد.



جدير بالذكر أن تلك الأفعى البالغ طولها حوالي متر شديدة السمية فهي قادرة على الفتك بالبشر في أقل من 10 دقائق.