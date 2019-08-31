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تعليم

تطبيقا لنظام التعليم التفاعلي.. الوزارة: غيرنا طريقة جلوس الطلبة في الفصول

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:24 م
نظام التعليم الجديد
نظام التعليم الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار تطبيق نظام التعليم 2.0 الجديد، تم تغيير طريقة جلوس الطلبة في الفصول لتتناسب مع رؤية التعليم الجديدة المبنية على التعليم التفاعلي.

وأوضحت وزارة التربية والتعلي، أنه لن يجلس الطلاب بالفصول في صفوف مثلما هو معتاد، ولكنهم في نظام التعليم 2.0 الجديد يجلسون في شكل دوائر، بحيث يتمكنون من العمل في مجموعات عمل جماعية طوال الحصص الدراسية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه قد تم تقييم ما حدث العام الماضي في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمساعدة مؤسسات دولية مستقلة وبناء على هذه التقارير ، وتقرر بناء المناهج بشكل أسرع لتمتلك مصر المصفوفة المتكاملة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة“.

وقالت وزارة التربية والتعليم: لا يخوض الطالب أي امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي لتفادي الضغط على الطلبة في سن مبكر، ويتولى المعلم عملية تقييم الطالب المستمرة. وذلك للتركيز على أبعاد التعليم الجديدة التي تشمل: تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، تعلم لتكون.

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