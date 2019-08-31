الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد يتفوق على ساوثهامتون بهدف في الشوط الأول .. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد على منافسه ساوثهامتون بهدف وحيد، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب سانت ميريز فى الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف مانشستر يونايتد فى الدقيقة العاشرة عن طريق دانيل جيمس بعد توغل من الناحية اليسرى وسدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس ساوثهامتون، معلنا عن الهدف الأول للشياطين الحمر.



ويحتل فريق مانشستر يونايتد فى الدوري الانجليزي المركز الخامس برصيد 4 نقاط ، بينما جاء ساوثهامتون فى المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.



وفاز مانشستر يونايتد فى مباراة وحيدة وتعادل فى لقاء وخسر مباراة أخرى.

