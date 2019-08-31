تعيينات وإعفاءات.. سياسي سعودي يكشف ما وراء الأوامر الملكية الجديدة

قال المحلل السياسي السعودي حمود الرويس: إن القرارات الملكية الجديدة التي صدرت أمس عن المملكة جاءت من منطلق حرص القيادة السعودية على مواصلة مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها رغبة في الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية.









وأوضح "الرويس"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المملكة مستمرة فى دعم السلطة التنفيذية مما يساعدها في تنفيذ “رؤية 2030” التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفا استراتيجيا للمملكة. ولعل من أبرزها إنشاء هيئة باسم “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” نظرا للتطورات العالمية في هذا المجال وأهميته في تحقيق توجهات السعودية بالانتقال الى المستقبل ومواكبة توجهات العالم في العلوم الحديثة.





وأضاف: كما شملت التغييرات إنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وفصل الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة لمواكبة توجه المملكة العربية السعودية نحو إنشاء بنية صناعية كبيرة في هذا الجزء من العالم بالذات الصناعات الاولية والتكوينية وصناعة الخدمات اللوجستية والتي سبق أن طرحتها المملكة في ثنايا رؤيتها 2030.



