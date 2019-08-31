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سيارات

مفاجأة.. بدلا من تخفيضها.. التجار يرفعون أسعار السيارات 2020!

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:05 م
سيارة هيونداي النترا
سيارة هيونداي النترا AD موديل 2020
اشرف عطية
أعلنت شركة "عبور أوتو" وكيل العلامة التجارية هيونداي ومازدا وشيري وجيلي، ارتفاع أسعار السيارة هيونداي النترا AD الفئة الأولى لتصبح بسعر 304.9 ألف جنيه بدلا من 299.9 ألف جنيه، وأصبح سعر السيارة من الفئة الثانية 314.9 ألف جنيه بدلا من309.9 ألف جنيه، وحددت سعر السيارة من الفئة الثالثة بسعر 334.9 ألف جنيه مقابل 329.9 ألف جنيه.

ارتفاع أسعار السيارات 2020

وقفزت أسعار السيارة هيونداي النترا AD الفئة الرابعة إلى 349.9 ألف جنيه بدلا من 344.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الخامسة بقيمة 369.9 ألف بدلا من 364.9 ألف جنيه.

أسعار السيارة هيونداي النترا
وصعدت أسعار هيونداي النترا «AD» الفئة السادسة إلى 387.9 ألف بدلا من 382.9 ألف، وجاءت أسعار الفئة السابعة بقيمة 437.9 ألف مقابل 432.9 ألف.

فيما بلغت أسعار السيارة النترا HD الفئة الثانية 248.9 ألف بدلا من 246.9 ألف جنيه، وصعدت أسعار الفئة الثالثة لتصبح 254.9 ألف جنيه بدلا من 252.9 ألف جنيه.

والفئة الأولى ارتفعت إلى 241.9 ألف جنيه بدلا من 239.9 ألف جنيه، والفئة الرابعة أصبحت بسعر 259.9 ألف جنية بدلا من 257.9 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 269.9 ألف جنيه بدلا من 267.9 ألف جنيه.

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