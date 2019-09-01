العرابى يعيد تقديم مقترح رفع سن معاش الدبلوماسيين إلى 65 عاما خلال دور الانعقاد المقبل

قال السفير محمد العرابى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه سيعيد تقديم مقترح بتعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان ، والذى سبق وان تقدم به خلال دور الانعقاد الرابع.



وأشار العرابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديل الذى تقدم به ينص على رفع سن معاش الدبلوماسيين إلى 65 عاما، بهدف الاستفادة من الخبرات التى يمتلكها سفراء مصر فى الخارج، حيث يتم إهداء هذه الخبرات بعد إحالة السفراء على المعاش.



وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن وزارة الخارجية تقدمت بمشروع قانون متكامل بشأن إعادة النظر فى النواحى التنظيمية والإدارية فى وزارة الخارجية.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

