الوزارة: البدء الفوري في تطوير مركز شباب شنرة البحرية بالغربية

في استجابة سريعة لمطالب أبناء قرية شنرة البحرية بمحافظة الغربية حول الحفاظ على مركز شباب القرية وتطويره وتوفير كافة الامكانيات الرياضية به، وجهت وزارة الشباب والرياضة مسئولى مديرية الشباب والرياضة بالغربية بإعداد تقرير كامل حول وضع المركز وسلامة موقفه القانوني وإرساله للوزارة للبدء في أعمال التطوير المطلوبة.



ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بإدارج المركز في خطة التطوير عقب ورود تقرير المديرية، والبدء الفورى فى الأعمال المطلوبة بحيث يتم إنشاء ملعب وغرف خلع ملابس مؤقتًا لحين إنشاء المبنى الاداري والسور الخارجي، وذلك لخدمة شباب القرية، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أرض أملاك مركز شباب شنرة البحرية.