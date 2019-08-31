المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يكشف آخر مستجدات صفقة نيمار

كشف ليوناردو دي أراوخو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كواليس صفقة نيمار الشائكة، والتي تعلن عن رحيله عن النادى.



وذكرت العديد من التقارير السابقة اقتراب اللاعب البرازيلي نيمار لصفوف نادي برشلونة الإسباني.



وتحدث المدير الرياضي للفريق عن ملف نيمار من خلال تصريحات صحفية قائلا "موقفنا واضح لكل الفرق التي تريد نيمار منذ إعلان المفاوضات، والصراحة أن برشلونة أرسل عرضا مكتوبا للنادي منذ 5 أيام ولكن لم نصل لاتفاق بعد".



وأكمل: "نيمار كان موقفه واضح بشأن الرحيل منذ البداية إلا أننا أكدنا له أذا لم نمتلك عرضا جيدا فأنت لديك عقد معنا وأنت مستمر وهذا واضح، لم نستطع إيجاد بديلا جيدا لنيمار بسبب ضيق الوقت، لذلك نقترح استبداله بأحد اللاعبين المتواجدين بالفريق الذى يريد التعاقد معه".



وعند سؤاله عن استمرار نيمار تحدث قائلا: "الأمر أصبح معقدا للغاية بالنسبة لجميع الأطراف فالأفضل أن يغادر النادي".



وتحدث عن ديمبلي قائلا: "قد يكون معنا في الفريق من ضمن صفقة نيمار على سبيل الإعارة".



واختتم حديثه معلنا "برشلونة قد يضم نيمار خلال الـ3 أيام الباقيين من نهاية الميركاتو".