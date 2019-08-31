مكرستان و100 شماس لكنيسة العذراء بالعامرية بالعياط

صلى نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي فام الجندي بقرية العامرية، مركز العياط التابعة للإيبارشية.



وعقب صلاة الصلح أتم نيافته طقس رسامة مئة من أبناء القرية شمامسة في رتب ايبودياكون وأغنسطس وإبصالتس.



كما تم طقس إقامة مكرستين هما: تاسوني راعوث وتاسوني بتول، وشارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.