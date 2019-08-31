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صاحب صاحبه.. أصدقاء العمر يهدون صديقهم سيارة بعد تعرضه لحادث.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:02 م
صدى البلد
مريم صليب
قد يكون بقربك الكثير من الأشخاص منهم من يزعم أنه الأقرب لك، ولكن تأتي الظروف الصعبة والقاسية التي تبرهن من هو صديقك ومن يدعي قربه منك.

تعرض أحد الشبان في السعودية لحادث سير، وتهشمت سيارته بالكامل وعندما صارح أصدقاءه بسبب حزنه قاموا بصنع أكبر مفاجأة كادت أن تخلع جدران قلبه فرحا.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، لعدد من الشباب قاموا بمفاجأة صديقهم واشتروا سيارة جديدة له، فهم أصدقاء العمر الذين مروا بكل الظروف القاسية والمفرحة فكان لابد أن يثبتوا ذلك بالمواقف.













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