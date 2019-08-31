هكذا تمكنت امرأة من إقناع شعبها بعدم رمي النفايات.. شاهد

عرضت فضائية CNN عربى ، تقريرا عن فتاة نيجيرية أقنعت شعبها بعدم رمي النفايات وجمعها لإعادة تدويرها .



بيليكيس أديبيي هى سيدة نيجيرية الأصل أطلق عليها صانعة التغيير وذلك بعد أن أطلقت مبادرة إقناع للشعب النيجيري بعدم رمي النفايات وجمعها لإعادة تدويرها.



اختارت "أديبيي" مدينة لاجوس النيجيرية لتطبيق هذه المبادرة وتكريمها من ملك وملكة بلجيكا وكانت خطتها بأن نفايات الزجاجات البلاستيكية إذا لم يتم تجميعها سينتهي بها المطاف فى المصارف لتقوم بتبني فكرة تنظيف هذه المخلفات مع بعض المواطنين النيجيريين خلال شهرين عن طريق إعادة تدوير النفايات.



تمكين الناس من خلال النفايات هذه هى الفرضية وراء المشروع الذي بدأته بيليكيس " وعندما تأتى النساء بالبلاستيك الذين جمعوه يكسبون نقاط من خلال الوزن والنقاط تتراكم وبعد مرور وقت محدد يمكنهك استبدال هذه النقاط بهدايا أو مبالغ مالية وذلك نتيجة تجميع النفايات القابلة للتدوير وبيعها لمشترى البلاستيك الدوليين.

