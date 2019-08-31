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المحامين تحذر: إسقاط عضوية من يثبت عمله في أي مهنة أخرى

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:58 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
حمادة خطاب
أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، رئيس لجنة تنقية الجداول، أن النقابة مستمرة بتنقية جداولها من غير المشتغلين من خلال لجان مراجعة بالنسبة إلى الأعضاء غير الملتزمين بالتجديد وتقديم أوراق دليل الاشتغال بالمهنة خلال السنوات الأخيرة. 

وأضاف رئيس لجنة تنقية الجداول في تصريحات، أن لجنة القيد بالنقابة ستقوم بإسقاط قيد من يعمل بمهنة أخرى غير المحاماة، موضحا أنه تمت مخاطبة التأمينات الاجتماعية لمعرفة المؤمن عليهم فى مهن أخرى غير المحاماة.

وأوضح رئيس لجنة تنقية الجداول أن لجنة القيد تعمل على عدة محاور، وأن النقيب العام سامح عاشور يتابع أولا بأول كل الخطوات التى تتخذها اللجنة.

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