نائبة: تعاون مشترك فى مجالات التعليم والاستثمار بين مصر واليابان الفترة المقبلة

قالت النائبة سامية كمال ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن اليابان دولة قوية وعلاقة مصر بها تثرى النواحى الاقتصادية والتعليمية، مشيرا إلى أن اليابان دولة متقدمة ولدينا تجربة فى إنشاء المدارس اليابانية بمصر والتى نجحت وأتت بثمار جيدة.



وأكدت كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستطيع الاستفادة من اليابان فى مجال التكنولوجيا والتى تتميز بها، مشيرا إلى الدول الأفريقية من المفترض أيضا أن تنمى علاقاتها مع اليابان، خاصة لما تمتلكه دول القارة السمراء من ثروات طبيعية.



كما أشادت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بالعلاقات القوية بين مصر واليابان والتعاون فى المستقبل فيما بينهم ، متوقعة ان يكون هناك تعاون فى مجالات التعليم والاسثمار مما يساهم فى إثراء الإقتصاد المصرى.



وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بيوكوهاما، "ناتسو ياماجوشي"، رئيس حزب "كوميتو" الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومؤكدًا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.



وأكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر، حكومةً وشعبًا، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيدًا بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.



كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز قنوات التفاعل والتعاون مع اليابان للمساهمة في إثراء العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا الاستفادة من خبرة وتجربة اليابان في العديد من المجالات، لا سيما في مجال التعليم، حيث يهتم نظام التعليم الياباني بغرس القيم الأخلاقية في نفوس النشء وتنمية روح العمل الجماعي لديهم.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء على صعيد التجارة والاستثمار أو في مجال السياحة، حيث أكد الرئيس اهتمام مصر بزيادة التدفقات السياحية اليابانية، ومواصلة عملية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.



وقد أعرب رئيس حزب كوميتو عن ترحيب اليابان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة وإنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية.

