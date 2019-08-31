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حوادث

حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:56 م
حبس متهم
حبس متهم
محمد عبدالله
أمرت النيابة العامة، بحبس محمد مصيلحى، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكذلك نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان.

وحققت النيابة العامة مع المتهم وأمرت في نهاية التحقيق بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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