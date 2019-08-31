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منوعات

جوجل تدفع 200 مليون دولار .. لهذا السبب

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:35 م
تطبيق يوتيوب
تطبيق يوتيوب
شيماء عبد المنعم
وصلت شركة جوجل "Google" الأمريكية، المالكة لموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب "YouTube"، إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية "FTC"، لإنهاء التحقيق معها بسبب انتهاكها قانون خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) من خلال منصة يوتيوب.

وبحسب ما ذكره موقع "Engadget" المتخصص في مجال التقنية، ستدفع الشركة مبلغ يتراوح بين 150 و 200 مليون دولار، وقد صوتت لجنة التجارة الفيدرالية على أساس الأحزاب (3-2) للموافقة على التسوية، التي ستراجعها فيما بعد وزارة العدل الأمريكية.

وبدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق بعد العديد من الشكاوى وردت إليها، والتى طالبت توضيحات من شركة "جوجل" بشأن انتهاك موقع يوتيوب قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA)، وبعد قيامه بجمع بيانات عن المستخدمين الأطفال من أجل عرض إعلانات مستهدفة دون موافقة ذويهم.

واقترح البعض ، أن يقوم "يوتيوب" بتعطيل الإعلانات على جميع مقاطع الفيديو التي تستهدف الأطفال، ودعا آخرون الموقع إلى نقل جميع محتويات الأطفال إلى تطبيقخاص بهم، كما وجدت شركات مثل "TikTok" قد يكون من الصعب تطبيق اختبارات العمر بالمنصة، ولا يزال من غير الواضح كيف تخطط "Google" لحل تلك المشكلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لشركات التكنولوجيا الكبرى بسبب انتهاكات الخصوصية، وفي وقت سابق هذا العام، وافق عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، على تسوية بقيمة 5 مليارات دولار، بسبب انتهاك خصوصية مستخدميه، وكانت أكبر غرامات لجنة (FTC) لانتهاكات قانون حماية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA) هي تسوية بقيمة 5.7 مليون دولار وصلت إليها مع منصة "TikTok" في فبراير الماضي.

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