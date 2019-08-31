استخدم هاتفك بأمان.. نصائح فعالة لحماية بياناتك من الهاكرز

انتشرت في الآونة الأخيرة، العديد من التقارير الصحفية حول اختراق الأجهزة الذكية بواسطة الهاكرز والمتسللين، كما تم الإبلاغ عن مجموعات مختلفة من الشركات التي تقوم بتسريب البيانات الشخصية لملايين من عملائها للمعلنين، ولسوء الحظ، يمكن استخدام هذه المعلومات المسروقة لسرقة الهويات أو اختراق حسابات أخرى، الأمر الذي أثار قلق أغلب الأشخاص حول العالم.



وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "إنجادجيت" التقني، بعض النصائح الهامة والفعالة (بمساعدة بعض الباحثين في مجال الأمن ومؤسسة (Electronic Frontier Foundation EFF) التي يمكنها حماية بياناتك الشخصية، حيث ذكر الموقع أن سر الحفاظ على البيانات من المتسللين يكمن في تغيير العادات على الإنترنت التي تجعل تسلل الهاكر إلى اجهزتك الذكية صعبا للغاية.



إدارة كلمات المرور



استخدام التطبيقات التي تعمل على إدارة كلمات المرو هو حل فعال للغاية، وتقوم تلك التطبيقات (مثل 1Password و LastPass )بإنشاء كلمات مرور معقدة لك وتخزينها في نوع من الخزانة الرقمية؛ مفتاح هذا الخزنة هو كلمة مرورك الرئيسية.



وبالإضافة إلى إبقاء جميع كلمات المرور الخاصة بك جاهزة، ستطالبك هذه الخدمات أيضًا بتغييرها بشكل منتظم والعثور على كلمات مرور جديدة وتصبح منطقة تخزين آمنة للمعلومات التي تحتاج إلى الوصول إليها ولكن لا يمكنك وضعها في مستند جوجل.



وقف أي تتبع



إذا سبق لك وأن بحثت عن منتج ما وفجأة يتم عرض إعلانات حول هذا المنتج في التطبيقات الأخرى، فهذا يعني أنه يتم تتبعك، المشكلة هي أنه كلما كنت تتصفح الإنترنت، أصبح حجم بيانات الرقمية التي يتم جمعها وبيعها أكبر.



لحسن الحظ ، يمكنك إيقاف كل هذا التتبع من خلال إضافة متصفح EFF's Privacy Badger، حيث تبحث تلك الإضافة في جميع الخدمات التي تتعرض لتتبعات الطرف الثالث ويقوم بحظر معظمها.



على هاتفك الذكي، يمكن لمتصفح "سفاري" Safari من "آبل" Apple حظر التتبع عبر المواقع من خلال قسم الخصوصية في خيار Safari في ميزة الإعدادات الرئيسية لنظام التشغيل.



أما في متصفح "كروم" Chrome لنظام "أندرويد" Android، انقر فوق النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، وحدد "الإعدادات"، وانتقل إلى "خيارات متقدمة" ثم "خصوصية"، ثم اختر "لا تقم بالتتبع". ويحتوي "جوجل كروم" Google Chrome أيضًا على ميزة عدم التعقب، ولكن من الأفضل استخدامها مع إضافة Privacy Badger.



أو يمكنك الدخول في جميع أجهزتك واستخدام متصفح Brave، حيث يحظر هذا المتصفح أجهزة التتبع على أجهزة Mac و Windows و Android و iOS و Linux.



استخدام المصادقة الثنائية



سيبدو الأمر وكأنه مٌرهق، لكن المصادقة ثنائية العوامل (2FA) هي واحدة من أفضل الطرق لتأمين أغراضك، ففي كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى خدمة ما، يجب عليك انتظار رسالة نصية أو تحميل تطبيق مصادقة على جهازك، حيث يعد التأكد من وجود مصادقة ثنائية أمرًا ضروريًا لجعل من الصعب على الجهات الضارة الوصول إلى البيانات.



وأفضل طريقة للمصادقة ثنائية العوامل هي أن يكون لديك تطبيق كلمة مرور مرتبط بحسابك يطالبك بالموافقة على الوصول.





لا تنشر كل شي عن حياتك على وسائل الاعلام الاجتماعية



عندما تنشر صورة كلبك وهو يجلس امام منزلك، فسيبدو ذلك شيئا غير مؤذ لك إلى حد كبير لكن لسوء الحظ قد يضعك هذا الأمر في خطر كبيرـ فقد يزعجك أحد متابعينك عبر الإنترنت لأنك لم تتفق معه في ميوله السياسية أو أي شي آخر، والآن بات يعرف ذلك الشخص المكان الذي تعيش فيه!



فعلى الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة رائعة لمشاركة أفكارك وصورك، إلا أنها مكان رئيسي لتتبع بياناتك البيانات، وقد تنتهي بعض هذه المعلومات في أيدي بعض الأشخاص السيئين أو على الأقل مزعجين.



"عندما تقوم بمشاركة البيانات عبر الإنترنت ، سواء كان ذلك عبر منشورات التواصل الاجتماعي أو المدونات أو الملفات الشخصية أو أي آلية أخرى ، فأنت تخلق فرصة للمتسللين والأطراف الثالثة الأخرى لاستخدام الهندسة الاجتماعية أو التقنيات الأخرى لمحاولة الوصول إلى حسابات مختلفة أو غيرها من المعلومات ، "قال مارك راش ، محامي الجرائم الإلكترونية والخصوصية.



ولتقليل فرص الغرباء العشوائيين في معرفة الكثير عنك، أولًا، تفقد إعدادات الخصوصية على الشبكات الاجتماعية، حيث يمكن للمستخدمين قفل حساباتاتهم على "تويتر" Twitter و "إنستجرام" Instagram بحيث يمكن للأصدقاء فقط رؤية ما ينشروه.





الاهتمام برموز المرور على هاتفك وجهاز الكمبيوتر



مع صعود عمليات تسجيل الدخول البيومترية (باستخدام بصمة إصبعك أو وجهك) ليس هناك حق سبب لعدم قفل هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك؛ حتى لو كنت تستخدم جهازًا أقدم يتطلب منك إدخال كلمة مرور، فافعل ذلك - إن لم تكن تريد فعل ذلك لنفسك، فافعله من أجل أصدقائك وعائلتك وزملائك في العمل، فأجهزتك كنز من معلومات الآخرين، وليس فقط معلوماتك.