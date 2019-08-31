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رياضة

دورة الألعاب الإفريقية.. منتخب مصر في الكرة الطائرة يتوج بالبرونزية

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:56 م
منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة الأول
عبدالله هشام
فاز منتخب مصر للكرة الطائرة الأول رجال على نظيره النيجيرى بنتيجة 3 /0، وحصل على الميدالية البرونزية، وذلك فى ختام لقاءاته بدورة الألعاب الإفريقية المقامة فى المغرب فى المباراة التى أقيمت الساعة الواحدة ظهرا، للمنافسة على المركز الثالث.

كان المنتخب المصري قد فاز على المغرب بنتيجة 1/3 فى رابع مواجهاته بالمنافسة، بينما خسر أمام نظيره الجزائرى 3/0 فى ثالث لقاءاته، كما فاز على الرأس الأخضر بنتيجة 0/3، وخسر من الكاميرون 3/0.

وتتربع مصر الآن على عرش الرياضة الإفريقية للمرة الثانية على التوالى بعد فوزها بالمركز الأول بعدد ميداليات وصل حتى الآن إلى 272 ميدالية بواقع 101 ذهب و98 فضة و73 برونزي.

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