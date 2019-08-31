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رياضة

الدوري الإنجليزي.. ساوثهامتون يتعادل أمام مانشستر يونايتد ..فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:56 م
يانيك فيسترجارد
يانيك فيسترجارد
حسن العمدة
أحرز يانيك فيسترجارد هدف التعادل لفريقه ساوثهامتون فى شباك مانشستر يونايتد ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب سانت ميريز فى الجولة الرابعه ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدرك فريق ساوثهامتون هدف التعادل فى الدقيقة 58 عن طريق فيسترجارد بعد عرضية رائعه من زميله ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا هدف التعادل لفريقه .

وافتتح مانشستر يونايتد التهديف فى الدقيقة العاشرة عن طريق دانيل جيمس بعد توغل من الناحية اليسري وسدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس ساوثهامتون، معلنا الهدف الاول للشياطين الحمر .

ويحتل فريق مانشستر يونايتد فى الدوري الانجليزي بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط ، بينما جاء ساوثهامتون فى المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط .

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