ملك وموظف مختلس.. رجال في حياة الفنانة كاميليا عميلة الموساد المحتملة | نوستالجيا



كان المخرج أحمد سالم اول من وقع فى غرام كاميليا منذ اللحظة الاول لظهورها، حيث قرر أن يعلمها التمثيل ويدخلها المجال الفنى خاصة أنها كانت لديها الرغبة فى ذلك وبالفعل قررت أن تتلقى فنون التمثيل على يد محمد توفيق والذى لم يستمر معها طويلا، حيث قرر ان يفر من حبها وتركها لاحمد سالم، الذى لم يكن متفرغا لتحقيق هدفها.



يوسف وهبى



استغل الفنان يوسف وهبى فرصة تكاسل أحمد سالم واتصل بكاميليا سرا وطلب منها الحضور إلى دائرته بالهرم وبدأ التنافس بين وهبي وسالم لكي يتنازل الأخير عنها عاطفيًا وسينمائيًا وبالفعل تنازل عنها مقابل 3 آلاف جنيه وقدم يوسف وهبي لسالم شيكا بالمبلغ وقدمها في فيلم "القناع الأحمر".



أنور وجدى



هو الآخر حاول أن يدخل معها في علاقة غرامية من باب ولعه بالجميلات وخاصة اليهوديات ولكي يثير غيرة زوجته وقتها الفنانة ليلى مراد، ولكن كاميليا كانت تعرف ما بداخله ولم تعطه هذه الفرصة أبدًا.



رشدى أباظة



وقع رشدى فى غرامها وبادلته نفس الشعور لدرجة أنها قررت أن يشاركها بطولة فيلمها "امرأة من نار" ولكن الفيلم لم يكتب له النجاح، وكادت تتسبب فى سقوط رشدى أباظة فنيا خاصة أن حبهما فى هذا التوقيت كان على المحك، لان هناك طرفا آخر يبادلها ايضا الحب وهو الملك فاروق.



صلاح الدين



كان موظفا فى احدى الشركات وكان يرغب فى التمثيل مع كاميليا، فقرر أن يختلس من الشركة مبالغا حتى يمكن أن يقدم عملا معها وبالفعل اتفق معها على بطولة فيه "ولدى" ولكن لم يظهر الى النور بسبب وقوع الموظف المختلس تحت طائلة القانون.



الملك فاروق



أما علاقة كاميليا بالملك فاروق فقد بدأت عندما رآها ذات مرة في إحدى الحفلات بكازينو "حليمة بالاس"، وكانت كاميليا تشعر بجمالها وبدأت مطاردات الملك لها حتى توطدت العلاقة بينهما لدرجة أنها علمت بقرار طلاقه من الملكة فريدة قبل إعلانه رسميا، وهناك من يرى أن ما حدث جعلها على مقربة من الملك والقصر ومجتمع رجال السياسة والمال معتمدة على جمالها وأنوثتها، مما وفر لها الأجواء لتصبح عميلة للموساد وتسرب لهم أخبار الملك والسراي خاصة في فترة حرب فلسطين، أما عن حادثة الطائرة TWA فقد كانت كاميليا تشعر بآلام في معدتها بشكل متكرر وأرادت السفر إلى سويسرا لتعرض نفسها على الأطباء هناك وطلبت حجز مكان لها على هذه الطائرة.

جمالها كان بوابة عبورها إلى عالم الفن أنها الفنانة الراحلة كاميليا التي أثرت السينما بعدد من الأفلام الجيدة التي تعد علامة في تاريخها السينمائي وإن كانت حياتها الشخصية نالت اهتماما أكبر خاصة أنها عاشت حياة مأساوية.واليوم فى ذكرى رحيلها نرصد أهم 6 رجال فى حياتها.