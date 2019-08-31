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رياضة

لأول مرة كوتينيو يقود بايرن ميونخ أمام ماينز بالدوري الألماني

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:01 م
كوتينيو
كوتينيو
أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني تشكيلة مباراة اليوم أمام ماينز في إطار الجوله الثالثه من الدورى الالماني للدرجه الأولى .

وجاءت التشكيل على النحو التالى:.

حراسة المرمى:. مانويل نوير

خط الدفاع:. نيكولاس سالي - بافارد - لوكاس هيرناندز - الابا

خط الوسط:. بيريسيتس- الكانتارا - كومان - كميتش - كوتينيو

خط الهجوم:. ليفاندوسكي

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