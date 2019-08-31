لأول مرة كوتينيو يقود بايرن ميونخ أمام ماينز بالدوري الألماني

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني تشكيلة مباراة اليوم أمام ماينز في إطار الجوله الثالثه من الدورى الالماني للدرجه الأولى .
وجاءت التشكيل على النحو التالى:.
حراسة المرمى:. مانويل نوير
خط الدفاع:. نيكولاس سالي - بافارد - لوكاس هيرناندز - الابا
خط الوسط:. بيريسيتس- الكانتارا - كومان - كميتش - كوتينيو
خط الهجوم:. ليفاندوسكي
وجاءت التشكيل على النحو التالى:.
حراسة المرمى:. مانويل نوير
خط الدفاع:. نيكولاس سالي - بافارد - لوكاس هيرناندز - الابا
خط الوسط:. بيريسيتس- الكانتارا - كومان - كميتش - كوتينيو
خط الهجوم:. ليفاندوسكي