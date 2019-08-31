مقتل قيادي حوثي في غارة جوية للتحالف العربي

لقي قيادي عسكري حوثي مصرعه خلال المعارك الدائرة بين الجيش اليمني مسنودًا بتحالف دعم الشرعية وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية، في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.



وذكرت قناة "العربية" أن ميليشيا الحوثي اعترفت، عبر وسائل إعلامها، بمقتل قائد محور صعدة في قواتها، العميد أمين حميد الحميري، خلال المواجهات في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



ونقلت القناة عن مصادر ميدانية قولها إن قائد محور صعدة المعين من الحوثيين، قتل في غارة جوية للتحالف استهدفته مع عدد من عناصر الميليشيات أثناء المعارك التي شهدتها جبهة كتاف اليومين الماضيين.



وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أحرزت تقدما في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال البلاد.



وبحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني، تمكنت قوات الجيش اليمني من إحكام السيطرة على جميع الطرق المؤدية لوادي آل بو جبارة بمديرية كتاف وقطع كافة خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي المتمردة إلى المنطقة.