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منوعات

فرح ده ولا خناقة .. الشرطة تلقي القبض على شباب أطلقوا أعيرة نارية في حفل زفاف.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:56 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
مريم صليب
عادة غريبة متداولة في المجتمعات الشرقية وهي إطلاق الأعيرة النارية أثناء حفلات الزفاف والتي تدل على الفرحة العارمة وهي نوع من أنواع المجاملات.

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعدد من المواطنين في السعودية، بعد أن قام الأهالي بإبلاغ الشرطة وحضرت للقبض عليهم بسبب إطلاقهم لعدد كبير من الأعيرة النارية في الأفراح والتي تسببت في إثارة الذعر بين أهالي المنطقة.

ظن الجيران في البداية أنها مشاجرة إلا أنهم اكتشفوا أنه حفل زفاف ولكن قام الرجال بالمجاملات الزائدة التي أثارت الرعب في قلوب المحيطين بمكان الاحتفال.











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