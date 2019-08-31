بعد التعاقد مع رينيه فايلر.. من هو المصري الوحيد في الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي ؟

أكد أحمد شوبير نجم حراسة مرمى النادي الأهلي السابق أن سامي قمصان المدرب المساعد مستمر مع الجهاز الفني الجديد للسويسري رينيه فايلر .



وكتب شوبير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : سامي قمصان المصري الوحيد المستمر في الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي واستمرار سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة .



جدير بالذكر أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل أعلنت التعاقد مع مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل أداء في وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق خلال الفترة القادمة.