انطلاق رحلة تجريبية للبالون الطائر في سماء الأقصر بعد توقف أكثر من شهرين

قال محمد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في مدينة الأقصر، اليوم /السبت/، إطلاق البالون الطائر في رحلة تجريبية بلا سياح، ليحلق فوق المعالم الفرعونية بالبر الغربي للتأكد من جاهزية تقنيتي تحديد المواقع الجغرافية (جي بي إس) و(الصندوق الأسود) لمراقبة رحلات البالون وتتبع مسارها وموقع هبوطها".



وأضاف محمد قناوي في تصريح اليوم - أن الرحلة التجريبية تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها سلطة الطيران المدني بهدف حماية السياح وتحقيق التأمين والمراقبة لرحلات البالون فوق المدينة، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي تقرر العمل بها تتضمن استخدام كاميرات ذات تقنيات عالية توضع على جسم البالون، لتسجل كل رحلة منذ لحظة إقلاعها حتى هبوطها، لتكون بمثابة الصندوق الأسود الذي يسجل تفاصيل الرحلة.



ونوه باستخدام أجهزة حديثة تساعد على تحديد موقع البالون الطائر في الجو، بجانب استخدام أجهزة (جي بي إس) تسجل الحركة الملاحية للرحلة ليكون ذلك التسجيل كمرجع لسلطة الطيران المدني في أعمال مراقبة الالتزام بمبادئ السلامة، موضحا استخدام برنامج إلكتروني يساعد قائد البالون على الملاحة الجوية باستخدام خريطة إلكترونية تسمح للقائد بمعرفة سرعة طبقات الهواء واتجاهها، وإقامة محطة حديثة للأرصاد الجوية بموقع طيران البالون لإمداد قائدي البالون بمعلومات عن أخبار الطقس على مدار 24 ساعة.



ويترقب القطاع السياحي في الأقصر عودة رحلات البالون الطائر إلى سماء المدينة بعد الانتهاء من تقييم الرحلات التجريبية.



يذكر أن رحلات البالون الطائر كانت قد توقفت في 21 من شهر يونيو الماضي بعد أن دفعت الرياح ببالون طائر إلى مناطق جبلية، ونجح قائده في السيطرة عليه والهبوط به بسلام وسط أحد الأودية الجبلية الواقعة بين مدينتي الأقصر ونجع حمادي، دون وقوع خسائر أو إصابات بين ركابه.