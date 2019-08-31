الأسنان.. حوار مجتمعي لرفض قيد خريجى 6 كليات

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الأسنان، إن المؤتمر الدولى الخامس "EDSIC 2019"، والمقرر عقده فى الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، سيشهد إطلاق أول ملتقى لشباب أطباء الأسنان، بعنوان "مدرسة الشباب الصيفية الأولى".





وأكد حمزة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المؤتمر سيشهد حوارا مجتمعيا حول زيادة أعداد أطباء الأسنان عن حاجة سوق العمل، ورفض قيد خريجي 6 كليات بمشاركة الجهات المعنية من التعليم العالي والكليات الخاصة والحكومية، وذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية ٢٠١٣، وهو ملزم لمجلس النقابة، ولا يوقف بشكل كامل قبول الجامعات الخاصة، بل الجامعات التي تم إنشاؤها بعد إصدار القرار ولم توفق أوضاعها.









وأوضح الأمين العام المساعد، أن المؤتمر سيشهد حوار مجتمعى حول زيادة أعداد أطباء الأسنان عن حاجة سوق العمل، ورفض قيد خريجى 6 كليات بمشاركة الجهات المعنية من التعليم العالى والكليات الخاصة والحكومية، وذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية ٢٠١٣، وهو ملزم لمجلس النقابة، ولا يوقف بشكل كامل قبول الجامعات الخاصة، بل الجامعات التي تم إنشاؤها بعد إصدار القرار ولم توفق أوضاعها.





وأشار الأمين العام المساعد إلى أن القرار لضبط أعداد المقبولين بنقابة الأسنان بعد الزيادة المطردة في عدد الخريجين خلال السنوات الأخيرة، وكان هناك تخوف أن يصل العدد لحجم كبير لا تستوعبه سوق العمل وبالتالي صدر القرار من الجمعية العمومية وليس من مجلس النقابة،فحتى عام 2007 كان عدد أطباء الأسنان 28 ألف طبيب، ومن 2007 حتى عام 2017 أصبحوا 64 ألف طبيب، أي زيادة أكثر من الضعف خلال عشر سنوات.



