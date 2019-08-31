إرادة من حديد.. الأولى من نوعها فى الصعيد.. أسوان تبادر بتعليم ذوى الاحتياجات فن الطهي.. 13 متدربا لتحقيق الدمج فى المجتمع.. صور

مبادرة جديدة من نوعها تنفذ على أرض أسوان لتعليم ذوى الإحتياجات الخاصة " فن الطهى "

المبادرة شهدت إقبال كبير وتم إختيار 13 متدربا من ذوى الإعاقة لتعلم مهارات هذا الفن بالمجان

المتدربون يبدون سعادتهم لتعلم هذا النوع من الفن لتحقيق الدمج المجتمعى المطلوب لهم



أصحاب القدرات الخاصة ، قاهرو المستحيل متحدو الصعاب ، مالكو الإرادة الحديدية " ذوو الإحتياجات الخاصة " الذين يلقون رعاية كريمة ودائمة يشهدها بنطاق محافظة أسوان بإعتبارهم فئة متميزة من أبناء المجتمع ، وتسعى الأجهزة المعنية جاهدة لتقديم أوجه الرعاية لهم لإدماجهم في المجتمع وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم الكامنة لما يمتلكوه من مواهب وإبتكارات وأفكار تستحق كل الإهتمام بها .



" صدى البلد " يلقى الضوء على مبادرة جديدة من نوعها أطلقها مركز التدريب الحرفى للمعاقين بمدينة أسوان ، والتابع للمؤسسة العامة للتنمية وإدارة المشروعات بمديرية التضامن الإجتماعى وهى تعليم ذوى الإحتياجات الخاصة " فن الطهى " ليتم تطبيق هذه الفكرة وهذه المبادرة الفريدة بهدف تحقيق الدمج المجتمعى المطلوب لهم مع الأسوياء دون أى حواجز.



أوضح محمد سمير مدير مركز التدريب الحرفى للمعاقين بأسوان بأن يقوم بتقديم العديد من الأنشطة مثل المطبخ التعليمى لإكساب المهارات الحياتية للأطفال حتى يتعلم فنون الطهى وتقديم الأكلات والتعامل مع المطبخ بأدواته ، بجانب أنشطة ورشة النجارة الآلية والراوتر والخراطة والزخرفة الإعلانية ، علاوة على ورشة الكهرباء والتى تحتوى على صناعة الأبواب الحديد والكيرتال ومعدات لصيانة الأجهزة الكهربائية ، علاوة على ورشة السباكة وتفصيل الأقمشة والخزف.



وقال محمد سمير بأن المركز لا يهتم فقط بتقديم خدماته لذوى الإحتياجات الخاصة ، بل يهتم أيضًا بالأصحاء بنسبة الدمج المجتمعى ، لافتًا بأنه تم تنفيذ مبادرة " فن الطهى " وشارك فيها 13 طفلًا من ذوى الإعاقة لتعلم مهارات هذا الفن بما يؤهلهم لسوق العمل على الوجه الأكمل .



أوضحت ولاء على أخصائية تخاطب بالمركز بأن هذه المبادرة تعد هى الأولى من نوعها على مستوى صعيد مصر فى تخصص تعليم ذوى الإحتياجات الخاصة الطهى وفنون المطبخ في المرحلة العمرية من 12 وحتى 30 سنة ، ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذه المبادرة على مدار 3 أشهر منذ إنطلاقها في بداية شهر يوليو الماضى .



وقالت بأنه تقدم للمبادرة أعداد كبيرة ، وتم إختيار 13 متدربا ومتدربة من بينهم 8 من الصم والبكم، و4 من متلازمى الداون ، وآخر من ذوى الإعاقة وذلك لتدريبهم على هذا الفن بالمجان ، خاصة ممن لديه موهبة ورغبة فى تعليم فنون الطهى وإعداد الأطعمة والحلوى .



وأضافت بأننا بدأنا تدريب عملى على المأكولات التى إختارها هؤلاء الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من صناعة الطعام والحلوى التى يفضلونها أولًا ، وأن هدفنا ليس قاصرًا على تعليم الطهى فقط ، ولكن أيضًا لإعداد هؤلاء الأطفال من ذوى الإعاقة وتأهيلهم للدخول فى سوق العمل .



وتابعت بأنه بعد إنتهاء فترة التدريب سيتم إختيار مجموعة منهم لتخصيص منافذ بيع منتجات الطعام والحلوى التى تعلموها خلال التدريب ، بجانب التسويق لهذه المنتجات سواء فى محافظة أسوان أو خارجها ، ولاسيما أن التدريب شمل أيضًا كيفية تحقيق وسائل الأمان فى المطبخ نظرًا لخطورة تعامل هؤلاء الصغار من ذوى الاحتياجات الخاصة مع إشعال البوتاجاز واستخدام السكين وغير ذلك من الأدوات والمستلزمات الأخرى .



أما المتدربين من ذوى القدرات الخاصة فإنهم أبدوا سعادة كبيرة للمشاركة في هذه المبادرة لتعليمهم هذا النوع من الفن وهو فن الطهى حيث أنهم سعداء أيضًا بتسلمهم لملابس خاصة بالتدريب متمثله في البالطو الأبيض وغطاء الرأس والجوانتى لليدين ، وقيامهم بالتعامل مع البوتاجاز وإستخدام السكين وغسل الأطباق والأدوات التى يستخدموها في الطهى ، فضلًا عن الإهتمام بتنظيف المكان الخاص بهم أثناء وبعد الإنتهاء من إعداد المأكولات المختلفة ، ومن أبرز المأكولات والأطعمة التى بدوأ بالتدريب عليها شملت إعداد البيتزا والمكرونة الباشميل والتورتة والكيكة والأرز باللبن وغير ذلك .

