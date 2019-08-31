في احتفالها بمرور 45 عاما على تأسيسها .. أحمد إبراهيم يشيد بالدور الثقافي والتنويري لفرقة أسوان للفنون الشعبية .. صور

أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالدور الثقافى والتنويرى لفرقة أسوان للفنون الشعبية والتى تحتفل بمرور 45 عامًا على تأسيسها حيث قدمت خلال هذه الفترة العديد من التابلوهات التراثية والفنية الأسوانية والنوبية بشكل متميز وراقى جعلها في مقدمة فرق الفنون الشعبية على مستوى الجمهورية لتمثل مصر محليًا ودوليًا في مختلف المهرجانات والمحافل العالمية .



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بأن فرقة أسوان للفنون الشعبية قامت على مدار 3 أسابيع بتقديم عروض فنية بمحافظات مطروح والمنيا والقاهرة والإسماعيلية.



وأوضح الدكتور أحمد عواض، أن الفرقة قامت بإحياء 18 ليلة فنية بمشاركة 25 من أعضاء الفرقة منها ليالى في عاصمة الثقافة المصرية لعام 2019 بمطروح ، بجانب العمل على تنفيذ البرنامج الثقافى والفنى الشامل لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة الإرهاب والتطرف بالمنيا وخاصة داخل القرى والنجوع التى شهدت أحداث سابقة لتختتم الفرقة عروضها بمشاركتها في مهرجان الإسماعيلية الدولى العشرين في الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.



والجدير بالذكر بأن الرقصات والتبلوهات التى تقدمها الفرقة مستوحاه من التراث الفنى الأسوانى والنوبى منها رقصات الأراجيد والكارج والتاتا والكف والنجرشاد ، بالإضافة إلى الفقرات الغنائية المختلفة .



