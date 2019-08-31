إطلاق مبادرة صحتك تهمنا بالوادى الجديد.. غدا

أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إطلاق مبادرة صحتك تهمنا غدا الاحد ، بالتنسيق مع عدد من الوزارات ، لتوعية أبناء محافظة الوادى الجديد، بشأن ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بصورة لافتة للأنظار.



وأشار عبد القادر فى بيان صحفى له، إلى أن هذا الأمر يشكل خطورة كبرى على حياة المواطنين، ويمثل كارثة صحية، مطالبا بتشكيل لجنة من الوزارات والهيئات المعنية بالظاهرة لوضع الحلول اللازمة ومواجهتها، لضمان عدم وجود أية مسببات لإصابة المواطنين بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تنظيم الحملات التوعوية للمواطنين، وحثهم على اتباع الطرق اللازمة للوقاية من الأمراض المزمنة.



وأوضح عبدالقادر، أن الموضوع وجد اهتماما بالغا من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، لما يحمله من أهمية قصوى تخص صحة المواطنين، مشيرا إلى صدور قرار مجلس الوزراء، بتكشيل لجنة مكونة من وزارات "الصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والرى ومحافظة الوادي الجديد "، لتنفيذ عدة أعمال منها "تحليل مياه الشرب، ومراجعة الاشتراطات الصحية للأطعمة، وأنظمة الغذاء فى ربوع المحافظة"، وتقييم مدى صحة ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة بين أهالى الوادى الجديد، ، والوقوف على أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بهذه الأمراض، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بشأن طرق الإصابة بالأمراض المزمنة وكيفية تجنبها.



وأضاف عبدالقادر، أنه سيتم إطلاق حملات لتوعية المواطنين بنتائج أعمال اللجان عقب انتهاء اللجان من أعمالها.



كان النائب تامر عبدالقادر، قد تقدم بطلب للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف خلاله عن انتشار ظاهرة غريبة بين أبناء الوادى الجديد، وتتمثل فى ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض "السرطان، والفشل الكلوى، والكبد"، بشكل ملحوظ عن نسب الإصابة العادية.