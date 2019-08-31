22 سبتمبر.. ناصيف زيتون يلتقي جمهوره في لبنان

يحيي المطرب السوري ناصيف زيتون حفلا غنائيا في 22 من شهر سبتمبر المقبل، بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويقدم من خلاله باقة مميزة من أجمل أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مثل أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله".



كما يستعد ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائي في الأردن، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر المقبل.



يذكر أن المطرب السوري تألق​ بحفلين غنائيين خلال الفترة الماضية في إطار فعاليات الدورة 55 من مهرجان قرطاج الدولي، ونظرا لجماهيرية ناصيف الكبيرة، قررت إدارة مهرجان قرطاج برمجة حفلين له في 18 و19 أغسطس، وقد نفدت التذاكر قبل 8 أيام من موعد الحفل الأول، و4 أيام من موعد حفله الثاني.