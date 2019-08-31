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تعليم

تعرف على موعد اعلان نتائج تنسيق المرحلة الثالثة 2019

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:31 م
تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2019
نهلة الشربيني
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إرجاء الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة 2019 الخاصة بترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) لحين انتهاء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثالثة 2019.

موعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2019

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح يوم الجمعة الماضي ، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، في تنسيق المرحلة الثالثة 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه في الفترة من يوم السبت الموافق 24/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019.

طريقة تسجيل  تنسيق المرحلة الثالثة 2019

ومن المقرر أن يتم التسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2019 من خلال هذا الرابط: للتسجيل اضغط هنا
ويتم تشغيل خدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية، بمواعيد إدخال الرغبات، من خلال المعامل المتاحة بالجامعات:

- يتم فتح هذه المعامل من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا بجميع أيام المرحلة.

- يمكن للطالب التقدم من خلال الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات بحيث يكون الموقع متاحا على مدار الـ24 ساعة طوال أيام المرحلة.

- يتم إنهاء إدخال أو تعديل الرغبات في تمام الساعة الـ7 مساءً في آخر يوم للمرحلة.

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