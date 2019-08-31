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فن

عرض الفيلم الأمريكى 12 عامًا من العبودية في مركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:31 م
١٢ سنة من العبودية
١٢ سنة من العبودية
آيه عاطف
يواصل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومى للسينما وبإشراف مجدى الشحرى مدير المركز، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٤ سبتمبر الحالى فى تمام الساعه ٧ مساء بعرض الفيلم الأمريكي "١٢عامًا من العبودية" للمخرج ستيف ماكوين.

"١٢ عامًا من العبودية" بطولة شيواتال ايجوفور، مايكل فاسبندر، بول دانو، براد بيت، سارة بولسون.

الفيلم إنتاج عام ٢٠١٣ ونال العديد من الجوائز ابرزها جائزة "الجولدن جلوب" لأفضل فيلم درامي وجائزة البافتا لأفضل ممثل "شيواتا ايجيوفور" و تسع جوائز أوسكار لافضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة مساعدة.

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