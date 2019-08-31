عرض الفيلم الأمريكى 12 عامًا من العبودية في مركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

يواصل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومى للسينما وبإشراف مجدى الشحرى مدير المركز، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٤ سبتمبر الحالى فى تمام الساعه ٧ مساء بعرض الفيلم الأمريكي "١٢عامًا من العبودية" للمخرج ستيف ماكوين.





"١٢ عامًا من العبودية" بطولة شيواتال ايجوفور، مايكل فاسبندر، بول دانو، براد بيت، سارة بولسون.



