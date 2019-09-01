فيديوجراف | تجميد البويضات.. أول فتاة مصرية تخوض التجربة

تجميد البويضات هي تقنية علمية حديثة، تعمل على حفظ بويضات الأنثى من التلف لعدة سنوات، ويتم استخدامها في حالات مرضية معينة، إلى جانب دخولها في إطار التبرعات بالبويضات لمنحها للنساء غير القادرات على الإنجاب.





الجديد في الأمر أن فتاة مصرية في العقد الثاني من عمرها، خاضت تجربة تجميد البويضات، وأعلنت ذلك عبر صفحتها على الفيس بوك.





الشابة المصرية ريم مهنا، كانت لها أسباب ودوافع خاصة لخوض التجربة، حرصًا منها على حفظ فرصها في الإنجاب حال تأخرها عن السن المناسبة للزواج والإنجاب.



