إعصار دوريان.. خرافة سبب تسمية الاعاصير بأسماء نسائية.. فيديو وصور

إعصار دوريان وسبب تسمية الاعاصير :



تحمل الأعاصير أسماء بشرية نسائية، عشرات الأعاصير حول العالم باسماء مألوفة فما السبب في تسميتها بهذه الأسماء، وكيف يتم اختيار أسماء الأعاصير خاصة وان بعض البلاد تحمل أعاصيرها أسماء غير مفهومة، ويعد السبب الرئيس لإطلاق أسماء نسائية على الأعاصير هو كثرة حدوثها وطريقة تحديدها.



للـ أعاصير تاريخ طويل مع طرق اختيار اسمائها، فقديما كانت الأعاصير بالنسبة لهم غضبا من الإله، فكانت الأعاصير لا تسمى ولم يتم اتباع طريقة لتحديدها، ولكن بمرور الوقت وكثرة حدوثها تم اختيار أسماء القديسين لها، كـ أعاصير "سانتا ماريا"، وإعصار "سانت لويس".



المدمر حاليًا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، وازدادت قوتصباح اليوم ووصلت إلى الدرجة الرابعة، وكعادةيحمل هذا الإعصار اسما نسائيا.