إعصار دوريان.. خرافة سبب تسمية الاعاصير بأسماء نسائية.. فيديو وصور

إعصار دوريان المدمر حاليًا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، وازدادت قوت إعصار دوريان صباح اليوم ووصلت إلى الدرجة الرابعة، وكعادة الأعاصير يحمل هذا الإعصار اسما نسائيا.
إعصار دوريان وسبب تسمية الاعاصير :
تحمل الأعاصير أسماء بشرية نسائية، عشرات الأعاصير حول العالم باسماء مألوفة فما السبب في تسميتها بهذه الأسماء، وكيف يتم اختيار أسماء الأعاصير خاصة وان بعض البلاد تحمل أعاصيرها أسماء غير مفهومة، ويعد السبب الرئيس لإطلاق أسماء نسائية على الأعاصير هو كثرة حدوثها وطريقة تحديدها.
للـ أعاصير تاريخ طويل مع طرق اختيار اسمائها، فقديما كانت الأعاصير بالنسبة لهم غضبا من الإله، فكانت الأعاصير لا تسمى ولم يتم اتباع طريقة لتحديدها، ولكن بمرور الوقت وكثرة حدوثها تم اختيار أسماء القديسين لها، كـ أعاصير "سانتا ماريا"، وإعصار "سانت لويس".
إعصار دوريان وسبب تسمية الاعاصير :
تحمل الأعاصير أسماء بشرية نسائية، عشرات الأعاصير حول العالم باسماء مألوفة فما السبب في تسميتها بهذه الأسماء، وكيف يتم اختيار أسماء الأعاصير خاصة وان بعض البلاد تحمل أعاصيرها أسماء غير مفهومة، ويعد السبب الرئيس لإطلاق أسماء نسائية على الأعاصير هو كثرة حدوثها وطريقة تحديدها.
للـ أعاصير تاريخ طويل مع طرق اختيار اسمائها، فقديما كانت الأعاصير بالنسبة لهم غضبا من الإله، فكانت الأعاصير لا تسمى ولم يتم اتباع طريقة لتحديدها، ولكن بمرور الوقت وكثرة حدوثها تم اختيار أسماء القديسين لها، كـ أعاصير "سانتا ماريا"، وإعصار "سانت لويس".
طريقة تحديد الاعصار :
بمرور الوقت وعدم إتباع طريقة لتحديد الأعاصير، تم تسميتها باسماء الأماكن التي حدثت فيها كـ إعصار ميامي، ثم تسميتها باسماء الأعوام التي حدثت فيها كـ إعصار 1906، وإعصار 1898.
لاحظ خبراء الأرصاد أن كلا من طريقة التسمية بالعناوين والأماكن غير منظمة، خاصة أن الأعاصير تتكرر أكثر من مرة في نفس العام او المكان، وبهذا من الممكن أن تختلط معلومات الأعاصير.
لم يجد أيا من المنظمات المعنية في العالم حلا فعالا حتى اقترحت عالمة تدعى «كليمنت راج» بالأرصاد الجوية الأسترالية حلا، وكان عبارة عن تسمية الأعاصير بطريقة منتظمة.
واقترحت كليمنت حينها لتسمية الأعاصير بأسماء البرلمانيين الذين يرفضون الموافقة على منح قروض لأبحاث الأرصاد الجوية، وكان اختيار اسماء هؤلاء البرلمانيين عشوائيا، ولم ينجح اقتراحها.
حتى بدأ خبراء الأرصاد الجوية تسمية الأعاصير بالحروف الأبجدية، وتم اتباع هذه الطريقة حتى عام 1950، ولكن بطريقة غريبة وهي اختيار اسم نسائي يبدأ بأول حرف لـ الإعصار، وفي الإعصار التالي يتم اختيار اسم نسائي آخر يبدأ بالحرف التالي وهكذا.
واستمرت هذه الطريقة لمدة 3 أعوام فقط، حتى قررت اللجنة الدولية المنظمة للأرصاد الجوية التخلي عن هذه الطريقة واختيار أسماء نسائية محددة لتسمية الأعاصير بها، وتم اتباع هذه الطريقة حتى نهاية السبعينات، وخلال هذه الفترة لم يتم استخدام أي اس مذكر للأعاصير ظنا أن الأعاصير بالأسماء النسائية ليست بنفس قوة الأعاصير بالأسماء المذكرة.
أصل أسماء الأعاصير :
وتتضمن قائمة أسماء الأعاصير عددا محدد من الأسماء النسائية ويتم توزيعها على أكثر من بلد مطلة على المحيطات، ويتم استخدام هذه الأسماء مجددا كل ست أعوام.
وكان أول إعصار تم تسميته باسم مذكر هو إعصار بوب، الذي تم رصده في المحيط الاطلنطي، وتلاه إعصارأندرو المدمر الذي وصلت قوته إلى الدرجة الخامسة.
لم تتبع هذه القاعدة كل البلاد حول العالم، فبعض البلاد أعلنت رفضها كبلاد شرق آسيا، والتي قررت عدم تسمية أعاصيرها بالأسماء التي اختارتها الولايات المتحدة، وأعدت قائمة خاصة باسماء أعاصيرها، وطبقتها بالفعل مثلإعصار دامري، وإعصار كيروجي، وفسرت هذه البلاد عدم اتباع الأسماء الأميركية نظرا لأنها غير مفهومة للشعوب الآسيوية.
وتتبع هذه القائمة عددا من البلاد الآسيوية، مثل اليابان، والصين، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، ماليزيا، اما الهند ففضلت تسمية الأعاصير بمنطقتها شمال المحيط الهندي بقائمة خاصة بها.
وتتكون هذه القائمة من 64 اسما يتم تسمية الأعاصير بها بالتوالي، واختار الاسماء المركز الإقليكمي المتخصص للأرصاد الجوية بنيودلهي، وتخضع لهذه القائمة البلاد المجاورة مثل باكستانن وبنجلاديش، وميانمار، وسريلانكا، وتايلاند، وكان أشد إعصار ضرب منطقتهم هو إعصار ليلى الذي دمر مناطق كاملة بباكستان.